Protesty rolników. Zablokowane jest największe skrzyżowanie na DK 11, zamknięty został węzeł autostrady A4 w Opolu

Rolnicy uważają, że rozmowy z rządami nie przyniosły żadnych konkretnych efektów. Czego żądają protestujący chłopi?

- Zielony Ład do kosza i zablokowanie wpływania ukraińskiego zboża do Polski - mówi Arnold Prochota. - Tu nie chodzi tylko o rolników, ale o wszystkich ludzi. Bo już niedługo będzie tak, że ludzie będą musieli w marketach należących do holdingów kupować żywność niewiadomego pochodzenia.