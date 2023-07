Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Opolu. To dla Polaków do dziś niezabliźniona rana

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola powiedział, że wśród ofiar ludobójstwa jest także jego rodzina, która z Kresów przyjechała po wojnie do Polski.

- To jest zbrodnia nie wołyńska, a ukraińska. To trzeba wyraźnie podkreślić i w tym kontekście bardzo chcę podziękować senatorowi Czerwińskiemu za wyrażone przez niego stanowisko, bo ono dokładnie odzwierciedla to, co o tych wydarzeniach powinniśmy myśleć i jakie na nas cały czas ciążą zobowiązania. To jest zbrodnia, która cały czas rani, boli i wcale się nie zabliźnia, poprzez postawę naszych przyjaciół Ukraińców - mówił Wiśniewski.