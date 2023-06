Obchody rocznicy 4. Czerwca. 1,5 tys. osób na placu Wolności w Opolu. Były antyrządowe hasła

- Choć złamałam kręgosłup fizyczny, stąd jestem dzisiaj o lasce, to moralnego kręgosłupa nie dam sobie złamać. I dlatego przyszłam, aby zaapelować – głównie do młodych ludzi i moich byłych studentów, abyśmy walczyli o Polskę wolną, demokratyczną, praworządną i mającą znaczenie w Unii Europejskiej – mówiła do protestujących prof. dr hab. Dorota Simonides, polska folklorystka, profesor nauk filologicznych i była parlamentarzystka.