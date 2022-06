Ogromny awans Uniwersytetu Opolskiego w rankingu szkół wyższych "Perspektyw". Jeszcze niedawno był na 60. miejscu

Rok temu uczelnia zajmowała miejsce 38, ale w 2018 roku była to dopiero 60 lokata. Wyraźną poprawę opolska UO odnotował także w rankingu uniwersytetów. W 2019 roku UO zajmował 16. pozycję, w 2020 – 14., rok temu – miejsce 11., a teraz już 9.

- To wielki progres, a najbardziej cieszy fakt, że jest on systematyczny, że z roku na rok wypadamy coraz lepiej. To wynik nowoczesnego myślenia o uczelni, pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej – oceniają władze UO.