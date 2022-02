Opolanie uczcili 80. rocznicę powołania Armii Krajowej. Był apel pamięci i salwa honorowa na największym osiedlu

W uroczystościach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służby mundurowe, organizacje społeczne, a także młodsi i starsi mieszkańcy regionu.

- W imieniu mieszkańców dziękuję kombatantom za postawę, jaką wykazywaliście się w najtrudniejszym czasie drugiej wojny światowej - mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. - Przez wasze bohaterstwo, pamięć, przez wspomnienia, które nieśliście kształtowaliście naszą świadomość. Ta postawa wolnościowa doprowadziła do ponownego wywalczenia wolności w 1989 roku. To wszystko składa się na pewien etos, który niesiemy. Obserwując to, co dziś dzieje się na arenie międzynarodowej kieruję słowa uznania dla tych, którzy bronią naszych granic. Dzisiaj ich rola jest szczególnie widoczna.