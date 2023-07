Opolanka - Polka XXI wieku. 400 pań na konferencji w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu

8 marca tego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Fundacja „Polka XXI wieku” zorganizowała w Warszawie spotkanie Polek. Za sprawą poseł ziemi opolskiej Violetty Porowskiej, która podczas warszawskiej konferencji znalazła się wśród panelistów oraz była członkiem kapituły konkursowej zajmującej się tematyką przedsiębiorczości kobiet, postanowiono zorganizować regionalne konferencje – teraz przyszedł czas na Opolszczyznę.

- Mam poczucie, że wciąż są takie dosyć standardowe sposoby postrzegania kobiet, czyli albo kobieta współczesna to wojująca feministka, albo Matka-Polka. Tymczasem to skrajnie zarysowane wizerunki, a przecież pomiędzy nimi jest wiele kobiet, które nie widzą siebie w takich skrajnie spolaryzowanych rolach – powiedziała poseł Violetta Porowska. -. Moim zdaniem współczesna kobieta jest właśnie gdzieś na obszarze leżącym pomiędzy tymi tradycyjnymi sylwetkami. To nie do końca jest wojująca feministka i nie zawsze jest to tylko i wyłącznie Matka-Polka. Współczesna kobieta to osoba, która potrafi się realizować zarówno społecznie, jak i rodzinnie, aktywna zawodowo, znająca swoją wartość, interesująca się współczesnymi zagadnieniami Zresztą potwierdzają to badania, że współczesne Polki są bardzo zainteresowane światem zewnętrznym, mają dużą świadomość, swoje własne zdanie w kwestiach dotyczących najnowszych wydarzeń i nowych trendów, że są to niezwykle świadome, a przede wszystkim aktywne osoby.