Opole kupiło kolejne 8 autobusów elektrycznych. Wyjadą na ulice za rok

Na opolskie drogi wyjedzie w sumie sześć dwunastometrowych oraz dwa osiemnastometrowe (przegubowe). W ramach tej samej inwestycji powstaną także ładowarki w zajezdni oraz pantograf na pętli przy ul. Pużaka.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zaznacza, że stolica regionu za jeden z głównych celów stawia sobie dbałość o ekologię oraz komunikację miejską. Obecnie po Opolu jeździ już pięć w pełni elektrycznych autobusów.

- Popieramy transport zbiorowy, stąd od wielu lat w naszym mieście dokonuje się rewolucja w tej sferze. Ma ona zachęcić do korzystania z autobusów MZK mieszkańców. Żeby wybierali autobusy, nie samochody. Samochodem, przeciętnie, jedzie nieco ponad 1 osoba, tymczasem w autobusie jedzie kilkadziesiąt i dojeżdżają do celu, co jest lepsze dla środowiska – wyjaśnia prezydent Wiśniewski.