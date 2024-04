Prędkość, brawura, adrenalina na drogach powiatu nyskiego. Policjanci skontrolowali 195 kierujących. Jakie są wyniki tej akcji?

Policjanci drogówki każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na naszych drogach. Między innymi kontrolują stan trzeźwości kierujących, posiadane uprawnienia, stan techniczny pojazdów oraz prędkość, z jaką poruszają się kierujący.

- Mimo wielu apeli i prowadzonych działań na drogach można spotkać osoby, które mają za nic bezpieczeństwo własne oraz innych, tylko dlatego, aby, ruszyć „z piskiem opon” i przekroczyć prędkość. W związku z tym, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję „DRIFT” w godzinach nocnych – informuje st. sierż. Janina Kędzierska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie.

W ciągu minionego weekendu nysy policjanci skontrolowali blisko 200 kierujących, którzy popełnili wykroczenie. Prawie 80 z nich zlekceważyło przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości. Podczas dwóch wieczorów, aż czterech kierowców straciło swoje prawo jazdy.

Pierwszym nieodpowiedzialnym kierowcą, który stracił swoje prawo jazdy, był 25-latek. Rozpędził swoje bmw w centrum Nysy do 81 km przy ograniczeniu do 30 km/h. Policjanci zatrzymali mu już prawo jazdy, a na jego konto wpłynęło 13 punktów karnych. Ponadto mieszkaniec gminy Pakosławice został ukarany mandatem w kwocie 1500 zł.

Następnym kierowcą, który stracił swoje prawo jazy, był młody mężczyzna, który po godzinie 22.30, w sobotę, jechał 95 km/h przy ograniczeniu do 40 km/h.