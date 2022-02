Opole. Lekarz wypadł z grafiku, więc pacjentka z drgawkami i uderzeniami gorąca została na lodzie. Szpital: „to wina ministra”

- Jestem osobą niskociśnieniową, a tego dnia ciśnienie gwałtownie mi wzrosło. Miałam uderzenia gorąca, drgawki jakbym dostała padaczki, robiło mi się słabo i czułam lęk – relacjonuje 64-letnia Anna z Opola. Kobieta przypuszczała, że przyczyną złego samopoczucia mogą być zmienione kilka dni wcześniej leki. - Był wieczór, więc do lekarza pierwszego kontaktu nie mogłam się zgłosić. Mieszkam sama, dlatego wiedziałam, że jeśli zbagatelizuję sprawę, to ta sytuacja może skończyć się tragicznie.

Ostatecznie opolanka zdecydowała się zadzwonić na pogotowie. Tam poinstruowano ją, że powinna zgłosić się do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który działa w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

– Dyspozytor podał mi numer telefonu i powiedział, że lekarz dyżuruje tam między godz. 18 a 8 rano. Odebrała pielęgniarka. Nakreśliłam jej co się dzieje, ale ona stwierdziła, że nie może mi pomóc, bo lekarza nie ma i nie będzie – relacjonuje rozżalona czytelniczka. – Zadzwoniłam znowu na pogotowie, ale usłyszałam, że to niemożliwe, żeby lekarza nie było na dyżurze, bo gdyby tak było, to oni wiedzieliby o tym (podwykonawca szpitala poinformował redakcję, że nie ma obowiązku informować o nieobecności lekarza na dyżurze – przyp. red.). Polecił, żebym jeszcze raz zadzwoniła do szpitala, ale usłyszałam to samo co wcześniej. Przy trzecim telefonie na pogotowie dyspozytor zlitował się i podpowiedział, jak powinnam brać leki. Zastrzegł, że mam nie bagatelizować sprawy i jeśli nie będzie poprawy, to natychmiast wzywać pogotowie, a jeśli będzie względnie dobrze - następnego dnia koniecznie skontaktować się ze swoim lekarzem. Nie rozumiem tego, co się stało. To nie jest normalna sytuacja, że lekarza nie ma na dyżurze, a pacjent zostaje na lodzie.