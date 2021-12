Opole. Uwaga na zmiany w rozkładzie jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Autobusy nie pojadą już też do Brynicy. Dlaczego?

- Natomiast od 27 do 31 grudnia oraz od 3 do 9 stycznia obowiązuje obowiązywał rozkład wakacyjny - mówi Ewelina Laxy z opolskiego MZK.

Oznacza to, że tylko do 31 grudnia realizowane będą wydłużone kursy linii 10 do miejscowości Brynica przez przystanki:

„Surowina – Opolska 22”,

„Surowina – Opolska 10”,

„Brynica – Opolska 4a”,

„Brynica – Centrum”.

- Od 1 stycznia ostatni przystanek "dziesiątki" będzie znajdował się w dzielnicy Świerkle na pętli - wyjaśnia Ewelina Laxy.

Władze Łubnian zaznaczają, że z każdym miesiącem zainteresowanie komunikacją autobusową w gminie wzrasta i dlatego samorząd zdecydował się na wprowadzenie własnej komunikacji zbiorowej.