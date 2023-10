Opolscy samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości zachęcali do oddania głosu na Katarzynę Czocharę

- Jeżeli chodzi o powiat namysłowski to mamy kilkukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z poprzednią kadencją i mamy to dzięki wstawiennictwu pani poseł i działaniom, które podejmowała. Dla przykładu: budujemy nowy budynek szkoły, jest to inwestycja za blisko 30 milionów, gdzie ponad 23 miliony mamy pozyskane z różnego rodzaju rządowych programów – mówił starostwa.

Dodał, że rekordowa jeśli liczba jest ostatnio także liczba przebudowanych dróg za łączną kwotę ponad 20 milinów.

- To pozwala na przebudowę kilkudziesięciu kilometrów dróg. To jest milowy skok dlatego uczymy, że pani poseł będzie dalej posłem bo to jest takie dobre wsparcie jak ja to mowie Polski powiatowej – dodał Gęsiarz.