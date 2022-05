Opolski Festiwal Pszczelarski. Opolanie mieli okazję degustować miody z najlepszych pasiek

- Pszczelarstwo towarzyszy mi od dzieciństwa. Tą pasją zaraził mnie mój tata i nawet w archiwum rodzinnym zachowało się zdjęcie, na którym jako mały smyk zbijam ramki - mówi Piotr Staniul z Kluczborka. - Ludziom często się wydaje, że pszczoły można zostawić same sobie i one zrobią swoje. A później przychodzi pszczelarz, odkręca kranik do słoika i zbiera miód. W rzeczywistości pszczelarstwo to ciężka praca.