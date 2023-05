Opolski PiS pyta o nocne linie na czas Piastonaliów i Dni Opola. Miasto odpowiada, że nie ma takiej potrzeby

- Radni Klubu Arkadiusza Wiśniewskiego już kilka tygodni temu zwracali się do prezydenta z prośbą o przywrócenie linii nocnych. I decyzja zapadła, że wracają one we wrześniu. Potrzebujemy czasu na przygotowania się do wprowadzenia zmian. Jeśli o chodzi o specjalne autobusy, to miasto uruchamiało dodatkowe połączenia np. na Jarmark Wielkanocny w Bierkowicach czy na Noc Muzeów. Tam mieliśmy do czynienia z dużymi odległościami od centrum miasta. W przypadku Piastonaliów odległość między kampusami UO i Politechniki to niecałe dwa kilometry. Ponadto w przeszłości podczas Piastonaliów autobusy były dewastowane – napisał Adam Leszczyński, rzecznik urzędu miasta.