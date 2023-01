Opolski szpital leczy laserem choroby oczu. Jest bezpiecznie, precyzyjnie i bezboleśnie

- To urządzenie niezwykle przydatne do wykonywania zabiegów u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym czy jaskrą. Co ważne, takie zabiegi są bezpieczne dla pacjenta, a w związku z tym mogą być wielokrotnie powtarzane do czasu uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego - mówi dr n. med. Rafał Pławszewski, kierownik Oddziału Okulistyki.