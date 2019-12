Opozycja mogła zablokować "ustawę represyjną" w sprawie sądów. 40 posłów nie przyszło na głosowanie. Wśród nich Zembaczyński, Kukiz i Kostuś

Opole pozostało bastionem Koalicji Obywatelskiej [WYNIKI]

W wyborach parlamentarnych w Opolu najlepiej wypadła Koalicja Obywatelska. Na tę listę głosowało blisko 39,5 proc. wyborców. PiS był drugi, z poparciem na poziomie ponad 26 proc. Do urn poszło 66 proc. osób uprawnionych do głosowania. To była najwyższa frekwencja w regionie.