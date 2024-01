Plac przed dworcem PKP Opole Główne otrzyma imię „Kory” Olgi Sipowicz. W czwartek głosowanie radnych w tej sprawie

- Jeszcze kilkanaście miesięcy temu to miejsce było obskurne i nie zachęcało do odwiedzin. Dzisiaj jest bardzo estetyczna przestrzeń. To pewna konsekwencja. Mamy zrewitalizowaną ulicę Krakowską, mamy wiele placów publicznych, które przeszły podobną metamorfozę, jak chociażby place Jana Pawła II czy Kopernika – wyjaśnia Łukasz Sowada. – Natomiast sama idea nazwania tego miejsca imieniem artystki wpisuje się w absolutną ikonę Opola, czyli stolicę Polskiej Piosenki.