Osiedle mieszkaniowe w zabytkowym parku w Nysie? Burmistrz: Nie będzie na to zgody

Teren, gdzie mają powstać mieszkania, w planie zagospodarowania przestrzennego Nysy przeznaczono pod usługi, ale inwestor chce skorzystać z tzw. lex deweloper, czyli specustawy, która ułatwia deweloperom budowanie z pominięciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w tej sprawie wpłynął do nyskiej rady miejskiej pod koniec ubiegłego roku.

Tymczasem firma JKD Serwis z Wrocławia chce tam wybudować trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z garażem podziemnym. Ma tam być ok. 100 mieszkań o powierzchni od 37 do 91 m kw. , lokale usługowe i 150 miejsc parkingowych. Na osiedle wjeżdżałoby się od strony ul. Powstańców Śląskich.

Mieszkańcy protestują , bo park to jedno z najpiękniejszych miejsc w Nysie. Pełen urokliwych alejek i malowniczych akwenów blisko 40-hektarowy teren stanowi „zielone płuca” miasta, a dzięki panującej tam ciszy jest ulubionym miejscem spacerów nysan i domem wielu gatunków ptaków.

Wszystko wskazuje na to, że będzie procedowany podczas najbliższej sesji rady, która odbędzie się 29 lutego. Nagranie, które opublikował w swoich mediach społecznościowych Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy nie pozostawia jednak wątpliwości, co do stanowiska radnych w sprawie tej inwestycji.

- Temat działki budowlanej i osiedla mieszkaniowego na terenie parku miejskiego jest na dzisiaj tematem zamkniętym. Nie ma i nie będzie zgody mojej, ani większości radnych naszej rady, aby tam powstała jakakolwiek zabudowa mieszkaniowa – mówi Kordian Kolbiarz.

Przeciwko budowie protestuje także grupa mieszkańców, która przygotowała petycję sprzeciwiającą się takiej inwestycji mieszkaniowej na terenie parku. Jej autorzy apelują także do władz gminy o odkupienie spornego terenu od dewelopera.