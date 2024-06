Pierwszoklasiści z klasy mundurowej w Opolu złożyli ślubowanie. Liczy się "dyscyplina, odpowiedzialność i zdolność do pracy zespołowej"

W imieniu bohaterów dzisiejszych uroczystości głos zabrała Marika Targosz, uczennica klasy pierwszej, która również złożyła ślubowanie. Podziękowała m.in. ppor. Piotrowi Góralowi.

– Panie poruczniku, dziękuję za pańską obecność oraz za wszystkie lekcje i wartości, które nam pan przekazał. Pańska wiedza, doświadczenie i oddanie były dla nas bezcenne i stanowiły fundament naszej edukacji. W imieniu całej klasy chciałabym podziękować panu za przygotowanie nas do tego ważnego wydarzenia, jakim jest nasze ślubowanie – mówiła. – Klasa wojskowa to nie tylko nauka teorii, ale przede wszystkim praktyka i działania, które mają nas przygotować do pełnienia służby.