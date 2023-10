Oto nowi posłowie wybrani w województwie opolskim. Prognoza po przeliczeniu głosów z 60 procent komisji obwodowych

Liczenie głosów potrwa prawdopodobnie do wieczora, ale coraz więcej gmin przywozi do opolskiej delegatury PKW swoje zbiorcze protokołu. Tak więc rośnie prawdopodobieństwo, że obecna proporcja wyników utrzyma się do końca.

Wygranym tych wyborów w okręgu 21 obejmującym całe województwo opolskie jest Koalicja Obywatelska. Rano wystartowała z wynikiem ok. 30 procent, ale do 12 zwiększyła swój wynik do 32,5 procenta, a po 14 wynik lekko spadł do 32 procent. Przy takim rozkładzie sił KO prawdopodobnie dostanie 4 mandaty w Sejmie, a obejmą je osoby z największą ilością głosów. O godzinie 15 byli to Tomasz Siemoniak (28,2 tysiąca głosów), Witold Zembaczyński (16,5 tys), Tomasz Kostuś (8,3 tysiąca) i Danuta Jazłowiecka (8,1 tysiąca głosów). Poza parlamentem znajdzie się raczej poseł z Nysy Rajmund Miller, który w parlamencie zasiadał przez 3 ostatnie kadencje. Do godziny 14 naliczono mu 4,2 tysiąca głosów. Miller zajął piąte miejsce na liście, wyprzedzając po południu Szymona Ogłozę (3,5 tys), członka zarządu województwa.