Pamiątka po protestach. Minister finansów nie chce przyjąć pół tony zboża z Opolszczyzny. Bo się go nie da zeskanować

11 marca pod urzędami gmin w powiecie prudnickim rolnicy zostawili worki z pszenicą, jako symboliczną zapłatę za tegoroczny podatek rolny. Stawka podatku w tym roku poszła w górę o 21 procent, a tymczasem cena pszenicy w skupie w porównaniu do roku ubiegłego spadła o 80 procent. To też jeden z powodów rolniczych protestów.

Zgodnie z przepisami podatek rolny nalicza się w gminach proporcjonalnie do cen zboża, podawanych przez GUS w dłuższym okresie. Wójt Lubrzy Mariusz Kozaczek odesłał pół tony pszenicy do Warszawy. Do przesyłki dołączył pisemną prośbę, aby ministerstwo finansów określiło, ile faktycznie jest warta i ile powinien wynosić tegoroczny podatek.

Kilka dni temu wójt Mariusz Kozaczek dostał wiadomość z sekretariatu ministra finansów, że przesyłki nie odbiorą. W całym kraju obowiązuje podwyższony stopień alarmowy, ministerstwo wdrożyło więc stosowne procedury bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo skanuje wszystkie przychodzące paczki i listy.