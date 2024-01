Wiceminister Michał Kołodziejczak przyjechał na rolniczy strajk do Nysy. W proteście na opolskie drogi wyjechało 1,5 tysiąca traktorów

- W 2022 roku jeszcze udało mi się zarobić – mówi Mariusz Skalny, który w Wierzbięcicach gospodaruje na 50 hektarach, prowadząc wyłącznie produkcję roślinną. - Zbiory z 2023 mam w magazynach i czekam na cenę, która pozwoli wyjść na plus. Obecna cena oznacza dla mnie stratę. Minimalna cena to 1000 – 1100 złotych za tonę pszenicy.

- Co się teraz opłaca w rolnictwie? Oddać pole pod wiatraki czy fotowoltaikę, bo do produkcji rolnej trzeba dołożyć – komentuje Marian, rolnik spod Nysy.

W opinii rolników niskie ceny, to efekt napływu towarów rolnych z Ukrainy, po tym jak w 2022 roku Unia Europejska zniosła ograniczenia ilościowe dla bezcłowego importu. Zakaz importu wydany przez poprzedniego ministra rozwoju nie doprowadził jednak do wzrostu cen.

Unio, zmień swoją politykę!

Drugą litanię żalów rolnicy kierują do Komisji Europejskiej o narzucanie im zielonego ładu. Muszą co roku ugorować 4 procent powierzchni, co obniża dochody i mnoży problemy. Uciążliwe są tzw. ekoschematy, bo muszą np. w ciągu 12 godzin po wywiezieniu obornika zaorać grunt, co wydłuża ich czas pracy.

- W Niemczech rolnicy teraz uprawiają dopłaty, a nie ziemię. Muszą tak kombinować, żeby dostać maksymalne dopłaty, bo tylko z tego jest dochód – komentuje Zbyszek ze Złotogłowic pod Nysą. - Zielony ład jest nie do przyjęcia.

Na spotkanie z protestującymi przyjechał do Goświnowic pod Nysą Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, a od miesiąca wiceminister rolnictwa. Przed rokiem Agrounia organizowała w kraju antyrządowe protesty. Ostatni protest ma według organizatorów wspierać rząd w negocjacjach z Komisją Europejską.

- Żaden import z Ukrainy nie ruszy, embargo nie będzie zniesione, dopóki nie będą wypracowane rozwiązania chroniące nasz rynek. To deklaracja całego rządu – zapowiadał wiceminister Michał Kołodziejczak. - Żadne słowa Komisji Europejskiej nie będą miały wpływu na to, co my robimy.

Michał Kołodziejczak ujawnił, że szef jego resortu negocjuje z ministrem rolnictwa Ukrainy dwustronną umowę, ustalającą wzajemne limity eksportowe na wypadek jeśli Unia zupełnie odejdzie do limitów. To ma pokazać Komisji Europejskiej, że potrafimy się dogadać z Ukraińcami. Podobno już udało się ustalić ograniczenia dotyczące importu do Polski cukru, który w ubiegłym roku wzrósł 20 krotnie. Import pszenicy (według ustaleń NIK) w latach 20232 – 2023 wrósł 170 krotnie, kukurydzy 300 krotnie. Ostatnio notowany jest bardzo duży wzrost importu oleju.