Parafia św. Jana Chrzciciela w Obrowcu wyremontowała wnętrze kościoła. Podczas odpustu biskup pobłogosławił to dzieło

Biskup podpowiedział, że z pomocą w realizacji tego zadania przychodzi patron parafii i jego świadectwo życia. Święty Jan Chrzciciel nie bał się głoszenia prawdy i napominania błądzących. Czynił to również wobec króla Heroda, co było powodem zabicia Jana poprzez ścięcie głowy.

- Dla kogo albo dla czego my dziś jesteśmy w stanie stracić głowę? – pytał biskup Musioł. – Dla gniewu, dla pieniędzy, dla miłości, dla przyjaźni, dla ziemskiego szczęścia, może dla przyjemności… a ile jesteśmy w stanie poświęcić dla Pana Boga i dla jego świętego prawa? Czy jesteśmy gotowi, wiedząc, że może to się wiązać dziś z odrzuceniem, z wytknięciem palcami, oskarżeniem o sprzyjanie pedofilom, przyznać się do wiary w Jezusa i otwarcie deklarować nasza przynależność do Kościoła?