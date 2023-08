Partyzant trzech puszcz Józef Pacejkowicz Dembiński ps. "Groźny". Walczył w Powstaniu Warszawskim, zginął w komunistycznym więzieniu

Współorganizator wraz z por. Kacprem Miłaszewskim i innymi oficerasmi placówek AK Obwodu Stołpce w latach 1941-1943 – pisał o „Groźnym” dowódca mjr. Adolf Pilch „Góra-Dolina”. – Jest jednym z żołnierzy utworzonego 3.06.1943 w Puszczy Nalibockiej partyzanckiego oddziału AK. Pełni nie do przecenienia rolę w zaopatrywaniu oddziału w broń. Dzieli losy oddziału w okresach tragicznych” blokady Puszczy Nalibockiej przez Niemców w maju 1943 roku i rozbrojenie przez partyzantkę sowiecką 1.12.1943. Po odtworzeniu oddziału do rozmiarów zgrupowania jest przydzielony do plutonu zadań specjalnych przy dowództwie Zgrupowania. Bierze ochotniczo udział w wielu bitwach. Po klęsce w Bucdach Zosinych [bitwa pod Jaktorowem w 1944 roku – przyp. red.], w szeregach 25 pp. Walczy z Niemcami do 17.01.1945 roku.