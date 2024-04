Piastonalia 2024. Gwiazdą wieczoru zespół IRA oraz Żabson i Kubańczyk

- Piastonalia to najważniejsza impreza studencka w ciągu roku. To coś więcej niż tylko koncerty i zabawa; to święto kultury i wspólnoty, które łączy ludzi z różnych środowisk. To wydarzenie jest sercem naszej społeczności akademickiej. Dzięki bogatej ofercie kulturalnej i sportowej każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla rektor Lorenc.