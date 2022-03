Pieką i gotują dla Ukrainy. Internetowe akcje zachęcają do pomocy

Pisaliśmy niedawno o głośnej, internetowej akcji Cook for Ukraine. Do gotujących na rzecz uchodźców dołączyli również piekarze i cukiernicy, także amatorzy. Ich ciasta i inne wypieki prezentowane na Instagramie, często w barwach Ukrainy, są wyrazem solidarności i wsparcia dla naszych sąsiadów. Zobacz, na czym polegają akcje Bake for Ukraine oraz Cook for Ukraine.

Słynna mistrzyni kuchni, osobowość telewizyjna i autorka książek kulinarnych - Nigella Lawson - zamieściła na swoim Instagramie przepis pochodzącej z Ukrainy Olii Hercules na bułeczki czosnkowe - pampuszki. Jednocześnie poleca wpłatę datku na rzecz akcji Cook for Ukraine. Na ten gest z entuzjazmem zareagowali organizatorzy wydarzenia: - Nigella, dziękujemy za twoje wsparcie – dodali w komentarzu.

Czym jest akcja Cook for Ukraine?

Nazwa Cook for Ukraine to gotowanie dla Ukrainy. Na Instagramie pod hashtagiem #cookforukraine znajduje się blisko 6 tysięcy postów. W ten sposób kategoryzuje się dania gotowane z książek wspomnianej Olii Hercules, np.: „Mamuszki”, „Kaukasis” lub „Sielskich smaków”. Do inicjatywy przypisuje się też dania mające ukraiński rodowód. Brytyjski oddział UNICEF-u koordynuje akcję, działającą w podobny sposób jak wcześniejsza akcja Cook for Syria.

Celem działań jest zwiększenie świadomości wobec zbrodniczych działań na Ukrainie. W Wielkiej Brytanii restauratorzy i autorzy książek kucharskich włączyli się w akcję pomocową poprzez sprzedaż swoich książek kulinarnych, tworzenie warsztatów kulinarnych lub oferowanie konkretnych dań. Wśród nich znalazły się między innymi Olia Hercules, Zuza Zak i Alissa Timoszkina. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć wypieki z akcji Bake for Ukraine w galerii

Bake for Ukraine – co to jest?

Akcja działa na podobnych zasadach jak Cook for Ukraine, często do niej odsyłając. Piekarze i cukiernicy pieką chleby, ciasta i desery pisząc w postach na temat sytuacji na Ukrainie. Często przy tej okazji podawane są lokalne organizacje pomagające zbierać środki pomocowe. Szczególnie ciekawie wyglądają wypieki w kolorach żółtym i niebieskim, nawiązujące do barw flagi ukraińskiej. Innym razem korzysta się z przepisów na przysmaki kuchni ukraińskiej, np. ciasta drożdżowego nadziewanego kiszoną kapustą.

Warto też zauważyć, że bochenki chleba są ozdabiane symbolami odnoszącymi się do pokoju. Mają wycięte wzory na kształt gałązek oliwnych, ciasta posypane są cukrem pudrem na wzór gołębicy, a ciastka mają metaforyczne hasła antywojenne. Pojawiają się też słynne słoneczniki.

Hamantasze dla Ukrainy – wypieki na pomoc