Minister nauki z wizytą w Opolu. Rozmawiał z przedstawicielami opolskich uczelni

Wizyta Dariusza Wieczorka obejmowała spotkanie z rektorami opolskich uczelni i władzami województwa oraz spotkanie ze studentami. W ich trakcie przedstawiciele świata nauki w regionie przekazali ministrowi nauki swoje propozycje na zmiany w działaniu polskich uczelni.

Jednym z najważniejszych z poruszanych problemów był temat nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego, która ma wkrótce trafić do sejmu.

- To jest swego rodzaju konsultacja przed złożeniem projektu nowelizacji ustawy. Słuchamy problemów i tego, jakie są oczekiwania środowiska. Konsultujemy te oczekiwania. To wszystko po to, by poprawić funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce.