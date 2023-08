Pierwszy dzwonek za pasem. "Bezpieczna droga do szkoły" to konkurs dla uczniów opolskich szkół podstawowych

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi drogami, a więc to ostatni dzwonek, aby upewnić się, że najmłodsi potrafią bezpiecznie przemieszczać się po drogach.

- Pamiętam, że byłem dzieckiem, gdy do podstawówki przychodzili policjanci. Opowiadali o tym, jak należy zachowywać się na drogach, rozglądać w prawo i lewo przed przejściem przez jezdnię. To mocno utkwiło w mojej pamięci, pamiętam do dziś - wspomina Łukasz Żygadło, dyrektor oddziału regionalnego TVP3 Opole. - Kształtowanie postaw tych najmłodszych jest niezmiernie ważne. Najlepiej można to robić poprzez kreatywną pracę.