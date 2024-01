Piotr Pośpiech odebrał nominację na wicewojewodę. Czym będzie się zajmował w urzędzie wojewódzkim?

Nowy wicewojewoda wskazał, że zamierza trzymać się zasady pracy i współpracy, a duża polityka powinna pozostać w Sejmie.

- Każdy z was się orientuje - mówił do samorządowców Piotr Pośpiech - że praca wojewody i wicewojewody to jest umiejętne wdrażanie polityki rządu. Będziemy się starali to robić.