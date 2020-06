Plaga myszy zaatakowała żyzne tereny Opolszczyzny. Nawet bociany i ptaki łowne nie dają im rady

W sprzyjających warunkach myszarki rozmnażają się więc lawinowo, a tegoroczna zima była lekka i nie zagroziła populacji.

Plaga myszy zaczęła się już jesienią 2019 roku. W niektórych miejscach zniszczyły 40 procent ziemniaków – mówi Jan Smiatek, rolnik i sołtys Olbrachcic w gminie Biała. – Kupowaliśmy zatrutą pszenicę i chodząc po polach wsypywaliśmy ją do każdej dziury. Na wiosnę z ogromnym zdziwieniem stwierdziłem, że to nie dało żadnego efektu. Od tego czasu już z 10 razy wysypywałem zatrutą pszenicę. Teraz to już nie ma sensu, bo myszy żywią się młodymi kłosami. Widać, że upraw będzie 30 procent mniej, a do żniw jeszcze daleko.