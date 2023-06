Susza już jest na północy Opolszczyzny, choć rolnicy się jeszcze nie skarżą. W glebie coraz bardziej brakuje wody

Państwowy Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach co dwa miesiące publikuje raporty ze szczegółowymi danymi o Klimatycznym Bilansie Wody w Polsce (KBW). Bilas to, mówiąc w skrócie, różnica pomiędzy sumą opadów, a ilością wody, która odparowuje do atmosfery. Im niższy bilans, tym mniej wody jest w glebie i tym bardzie się ona wysusza. W okresie od końca kwietnia do 20 czerwca cała Polska miała ujemny bilans wodny. Wszędzie występował niedobór wody, szkodliwie wpływający na rozwój roślin. Średnia dla kraju to - 137 milimetrów, co oznacza, że w ciągu 2 miesięcy tyle wody ubyło z gleby. Najgorzej jest na Kaszubach, Pojezierzy Pomorskim, na Mazurach i w Wielkopolsce, gdzie ubyło od 160 do 230 milimetrów wody w glebie.

Na terenie województwa opolskiego najgorsza sytuacja występuje na północy i północnym zachodzie. Ujemny Klimatyczny Bilans Wody przekracza – 130 milimetrów w Lubszy, Byczynie, Kluczborku, Wołczynie, Namysłowie, Wilkowie i Praszce. Najgorzej jest w Namysłowie (- 156 mm).