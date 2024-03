Planując wakacje, warto pamiętać o paszporcie. W oddziale paszportowym w Opolu coraz większy ruch. Na dokument czeka się miesiąc

Około 7 tysięcy złożonych wniosków i 5 tysięcy wydanych paszportów - tak prezentują się statystyki Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego od początku tego roku.

Dlatego urzędnicy zachęcają, aby zaplanować wizytę w oddziale paszportowym, uwzględniając swoje plany urlopowe.

- Należy również wziąć pod uwagę okres oczekiwania na wydanie paszportu, który trwa do miesiąca – mówi Anna Bartoszek-Dec. - Zapraszamy państwa do wizyty w oddziale paszportowym w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim na ulicy Ozimskiej 19, który jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.45 do 15.15.