Pływalnia "Wodna Nuta" w Opolu będzie remontowana. W tym czasie baseny i inne atrakcje zostaną zamknięte. Na jak długo?

Jaki będzie zakres prac w pływalni "Wodna Nuta"?

W ramach zadania zaplanowano modernizację: systemu wentylacji wraz z wymianą uszkodzonej chłodnicy, niecki basenu solankowego, układu filtracyjnego w basenie sportowym i solankowym, pomieszczeń sauny mokrej oraz montaż dodatkowych suszarek naściennych.

Ile będzie kosztował remont pływalni "Wodna Nuta" w Opolu?

- Koszt przewidzianych prac to 650 tys. złotych. Taką kwotę dedykowaną przekazał do jednostki Urząd Miasta Opola – poinformował Marcin Sabat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pod który podlega „Wodna Nuta”. - Do tego dojdą prace własne, których kosztów na ten moment nie potrafię oszacować.