Corotop Gwardia Opole gorsza od Energi Wybrzeża Gdańsk na koniec fazy zasadniczej. Teraz przed nią mecze o utrzymanie

Przed rozpoczęciem ostatniej serii gier opolanie mogli jeszcze liczyć na to, że uda im się załapać do fazy play-off. Nie byli jednak zdani już tylko na siebie. By zakończyć fazę zasadniczą na 8. pozycji, musieli w 30. kolejce po prostu zdobyć więcej punktów niż MMTS Kwidzyn. Kiedy jednak Gwardia zaczęła bój z Wybrzeżem, nie miała już szans na miejsce w „ósemce”. W zakończonym już wcześniej meczu, ekipa z Kwidzyna pokonała za trzy punkty KGHM Chrobrego Głogów i tym samym to ona uzyskała prawo gry w ćwierćfinale z Industrią Kielce.

Słabo prezentująca się ostatnio Gwardia natomiast i tak po raz kolejny rozczarowała. Dość powiedzieć, że w konfrontacji z przedostatnią drużyną w tabeli ani razu nie znalazła się choćby na minimalnym prowadzeniu. A po rozpoczęciu meczu remis na tablicy świetlnej był tylko raz ... 2:2 w 5. minucie.