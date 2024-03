Kolejarz Opole przegrał z Polonią Piła na inaugurację sezonu Krajowej Lidze Żużlowej

Opolanie nie byli faworytem tej rywalizacji, ale też właściwie ani przez moment nie pozwolili uwierzyć, że stać ich na postawienie Polonii mocnego oporu.

Właściwie jedyny pozytywny moment w występie Kolejarza miał miejsce w trzecim biegu, kiedy to jego zawodnicy zrewanżowali się za porażkę 1:5 we wcześniejszym wyścigu juniorskim. Podwójne zwycięstwo zapewnili wtedy opolskiej ekipie Robert Chmiel i Paweł Miesiąc. Dzięki temu zrobiło się 9:9, ale był to ostatni remis, jaki oglądaliśmy w tym spotkaniu.

W kolejnych czterech biegach, Polonia ustawiła już sobie zawody po swojej myśli. Wygrała cztery kolejne wyścigi (dwukrotnie po 5:1 i 4:2), dzięki czemu wypracowała sobie bezpieczną zaliczkę przed dalszą częścią rywalizacji.

Do końca meczu Kolejarz był jeszcze w stanie czterokrotnie zremisować i raz wygrać 4:2 (w 13. biegu, kiedy 3 punkty zdobył Lars Skupień - najlepiej punktujący zawodnik Kolejarza, a 1 Robert Chmiel), ale końcowe zwycięstwo ekipy z Piły ani przez moment nie było zagrożone.