Po majowych egzaminach ósmoklasistów mamy ranking gmin z najlepszymi wynikami. Wiejskie szkoły odnoszą sukcesy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała uśrednione wyniki egzaminów końcowych w szkołach podstawowych na terenie Opolszczyzny. Możemy je porównywać na poziomie gmin i powiatów, wyniki dla poszczególnych szkół będą opublikowane później.

Gorzej wypadliśmy na tle kraju

Niestety, nasza średnia wojewódzka jest gorsza od statystycznej średniej wyników dla kraju. Średni wynik ponad 11 tysięcy uczniów z Opolszczyzny z języka polskiego to 64 procent (średnia krajowa 66 procent). Z matematyki, to zaledwie 50 procent punktów możliwych do uzyskania (średnia krajowa 53). 65 procent udało się uzyskać z angielskiego (średnia krajowa 66 procent). Znacznie lepiej od średniej krajowej wypadli tylko ci uczniowie, którzy zdawali egzamin z niemieckiego.