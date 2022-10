Podróże czy dorabianie w czasie chorobowego, to nie rzadkość. ZUS ma wyniki kontroli

ZUS na bieżąco weryfikuje jak ubezpieczeni wykorzystują czas przeznaczony na powrót do zdrowia na zwolnieniach lekarskich. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez opolski ZUS od stycznia do końca czerwca tego roku, oddział w Opolu wystąpił o zwrot lub wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 99,6 tys. zł.

- W pierwszym półroczu zweryfikowaliśmy prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich u 682 mieszkańców Opolszczyzny. Okazało się, że co dziesiąty chory nie stosował się do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Stąd 67 osób pozbawiliśmy prawa do zasiłku chorobowego – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.