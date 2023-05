Pół tysiąca harcerzy i harcerek biwakowało w weekend na wyspie Bolko. Integrowali się i budowali harcerską wspólnotę

W harmonogramie zlotu znalazły się też takie aktywności jak: koncert zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”, mistrzostwa w rozpalaniu ognisk czy zorganizowana wspólnie ze stowarzyszeniem „Europa Iuvenis” wielka akcja sprzątania Odry.

Komendant zlotu w rozmowie z nami podkreśla, że tego typu harcerskie spotkania to przygoda, która zostanie zapamiętana przez młodych na długo.

- Harcerstwo to przygoda, wyzwanie i przyjaciele, którzy są obok. Każdy taki zlot jest przygodą i za pomocą tych przygód i przeżywania ich kształtujemy naszych harcerzy do tego by byli w przyszłości odpowiedzialnymi i zaradnymi ludźmi – przekonuje hm. Adam Panczocha.