Policjanci z Opola zatrzymali podpalacza. 66-latek podłożył ogień pod budynki i łódź. Wpadł, gdy patrzył, jak się pali Sławomir Draguła

66-latek z Opola trafił do policyjnego aresztu. Co ciekawe, mężczyzna odbywał już wyrok za przestępstwa związane z podpaleniami, dlatego grozi mu do 7,5 roku więzienia.