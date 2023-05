Policjant z Opola wybrał się na trening biegowy. I dogonił przestępcę!

Zaledwie dwa dni wcześniej opolscy policjanci dostali zawiadomienie o kradzieży luksusowych alkoholi, do którego doszło w jednym ze sklepów sieciowych na terenie Opola. Sprawca został wprawdzie ujęty na gorącym uczynku przez pracownika ochrony, ale według zeznań uderzył go i uciekł z łupem.

- Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci monitoringu i przesłuchali świadków. To dlatego gdy na ulicy policjant zauważył podejrzewanego, nie miał wątpliwości, że ma do czynienia z poszukiwanym sprawcą - wyjaśnia asp. Agnieszka Nierychła, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.