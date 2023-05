Ponad 200 wystawców i tysiące klientów. Wiosna Kwiatów w Łosiowie na bogato. Przyjechało ponad 200 wystawców [ZDJĘCIA]

- Taką nowością jest na przykład kurkuma. Ma bardzo ładne kwiaty, jest piękną rośliną na zewnątrz i do domu. Nie jest bardzo wymagająca, podlewamy dwa razy w tygodniu od dołu, a na zimę chowamy do pomieszczenia - informuje pan Zbigniew z Kwiaty.

Spore zainteresowanie jest roślinami balkonowymi.

- Najbardziej schodzą pelargonia wisząca i stojąca. To standardowa roślina na balkony, na rabaty, nie ma wiele pracy z nią - informuje pracownica Ogrodnictwa Heniczek z Miedzianej. - Ale polecamy też goździk, który jest rośliną wieloletnią i słonecznicę. Tylko wsadzić do ziemi, podlewać i cieszyć się pięknym widokiem oraz zapachem.

Na targach można też kupić ogrodową klasykę, czyli róże.

- Sprzedajemy sprawdzone odmiany. Zwykle pomarańczowa róża była w modzie, a w tym roku żółta - informują właściciele gospodarstwa ogrodniczego w województwa łódzkiego. - Mówi się, że róża jest trudna w uprawie, to prawda. To kwiat dla pasjonatów. Ale łączy ludzi. Warto jest nią mieć w swoim ogrodzie, to zawsze ktoś przyjedzie i się zachwyci. Można ściągną przyjaciół i znajomych. My na przykład mamy dużo przyjaciół „różanych".