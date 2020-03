Pościg za motocyklistą na ulicach Opola. 27-latek uciekał przed policją, bo nie miał uprawnień do kierowania

Policjanci zatrzymali 27-letniego motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał blisko 140 km/h, nie zwracał uwagi na sygnalizację świetlną, znaki drogowe i inne pojazdy. Nie zatrzymał się także do kontroli myśląc, że uda mu się zgubić policyjny pościg. Szybko okazało się, że mieszkaniec Opola nie ma żadnych uprawnień do kierowania. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie bez uprawnień i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym grozi nawet do 5 lat więzienia.

Do zatrzymania motocyklisty doszło w środę (18 marca) tuż po godzinie 18.00. Wówczas policjanci z grupy Speed patrolowali ulice Opola nieoznakowanym BMW. Na wysokości ulicy Nysy Łużyckiej, z dużą prędkością wyprzedził ich motocyklista. Policjanci dokonali pomiaru prędkości z jaką poruszał się kierujący jednośladem. Okazało się, że sportowe suzuki pędziło 140 km/h na obowiązującej pięćdziesiątce. Mundurowi powiadomili dyżurnego i ruszyli w pościg za nieodpowiedzialnym kierowcą. Pomimo wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, motocyklista nie reagował na wezwania funkcjonariuszy do zatrzymania się. Dopiero na skrzyżowaniu świetlnym przy ul. Oleskiej kierujący zatrzymał się. Kiedy jednak policjanci wyszli z radiowozu, ten ruszył z piskiem opon wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W trakcie ucieczki motocyklista popełniał liczne wykroczenia i lekceważył kolejne czerwone światła na skrzyżowaniach. Po kilkunastu minutach pościgu, policjanci zatrzymali motocyklistę na wysokości akademików przy ul. Katowickiej. Za kierownicą jednośladu siedział 27-letni mieszkaniec Opola. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on żadnych uprawnień do kierowania. Motocykl został odholowany na policyjny parking. Za niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kierowanie bez uprawnień, 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.