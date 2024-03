Kilkaset porcji różnych narkotyków nie trafi na czarny rynek. Zabezpieczyli je policjanci z Opola

Do zatrzymań doszło 12 marca wieczorem. Funkcjonariusze Ogniwa Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Opolu na jednej z ulic w centrum miasta, zatrzymali do kontroli osobowego forda. W trakcie kontroli siedzący w środku dwaj mężczyźni zaczęli się nerwowo zachowywać. Okazało się, że 20-letni kierowca nie ma prawa jazdy. Z wnętrza pojazdu wyczuwalna była też woń narkotyków. Na pytanie policjantów czy posiadają przy sobie środki odurzające, dwóch 20-latków zaprzeczyło.

Potwierdziło się, że są to narkotyki – amfetamina, 3CMC, klefedron, MDMA oraz środek psychotropowy 2C-B. W związku z podejrzeniem, że zatrzymani mogą posiadać więcej substancji zabronionych, policjanci przeszukali ich mieszkania i kolejny samochód. Tutaj również znaleźli narkotyki, m.in. marihuanę i amfetaminę. Łącznie śledczy zabezpieczyli blisko 160 gramów różnych narkotyków.

20-letniemu kierowcy została pobrana krew do badań na obecność substancji odurzających. Usłyszał on również zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz odpłatnego ich udzielania. Decyzją Sądu Rejonowego w Opolu 20-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Obaj mężczyźni przyznali się do postawionych im zarzutów.