Poszukiwanie hitlerowskiego złota w pałacu w Minkowskiem zakończyło się fiaskiem [Zdjęcia]

To była sensacja na całą Europę. Brytyjskie tabloidy „The Sun” i „Daily Mail", a w Polsce nie tylko „Fakt", a także największe telewizje TVN i TVP informowały o 48 skrzyniach ze złotem i dziełami sztuki, ukrytymi przez hitlerowców w pałacu w Minkowskiem.

Media emocjonowały się ukrytymi skarbami. Tylko „NTO" pisała pełnym wątpliwości tonem o „hitlerowskim złocie, którego nikt nie widział, w burdelu, o którym nikt nie słyszał". Bo historia o wielkim skarbie (brytyjskie tabloidy obliczyły nawet, że złoto ukryte w Minkowskiem ma wartość pół miliarda funtów czyli grubo ponad 2,5 miliarda złotych!) ma też sensacyjno-pikantne tło. Niemcy mieli ukryć skrzynie ze skarbami w pałacu pod Namysłowem, ponieważ pełnił on funkcję burdelu dla wysokich rangą oficerów SS.

Nic to, że o takich rewelacjach nie pisał do tej pory żaden historyk. W każdym razie poszukiwaniem ton złota zajęła się Polsko-Niemiecko Fundacja „Śląski Pomost", która dostała stosowne pozwolenie od właściciela pałacu oraz od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Fundacja prosiła o pomoc wolontariuszy, dlatego do poszukiwań skarbu zgłosili się również archeolodzy i historycy.