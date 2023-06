To była impreza na 25-lecie obrony województwa opolskiego. Wielkie święto przy pałacu w Mosznej

- Kilkaset osób musiało wstać rano w różnych miejscach województwa opolskiego, aby na godzinę jedenastą dotrzeć do Mosznej i pokazać to co gotują. Sześćdziesięciu pięciu wystawców, producentów lokalnych pojawiło się na naszym konkursie. Komisja powiedziała krótko, poziom światowy – mówił podczas wręczenia nagród Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.