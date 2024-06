Poważny wypadek na drodze krajowej nr 46. Trasa Paczków - Kamienica jest zablokowana. Nie żyje jedna osoba

- W dniu 26 czerwca, około godz. 13.40 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego na DK 46 (w gminie Paczków). Busem podróżowało w sumie 18 osób: 13 dzieci i pięciu opiekunów - informował kpt. Dariusz Pryga, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Do zdarzenia doszło we wtorek (26 czerwca) około godziny 13.30. Na DK 46, pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem zderzył się samochód osobowy oraz bus przewożący dzieci.

Jedna osoba nie żyje, a pięć trafiło do szpitala. Taki jest bilans wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 46, na wysokości miejscowości Kamienica (w gminie Paczków).

Jedna ofiara śmiertelna wypadku na DK46, pięć osób w szpitalu, w tym troje dzieci

W wyniku wypadku trójka z dzieci oraz dwóch opiekunów zostało zabranych do szpitala powiatowego w Nysie. Niestety, nie udało się uratować kierowcy samochodu osobowego. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji resuscytacyjnej.

Na miejscu pracuje pięć zespołów ratownictwa medycznego, lądowały także dwa śmigłowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA w Opolu informuje, że droga została zablokowana w obu kierunkach.

Objazd odbywa się przez miejscowość Kamienica.

Póki co nie wiadomo co było przyczyną tego wypadku. Będzie to wyjaśniała policja.