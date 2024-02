Powstają tu m.in. filtry do Formuły 1. Rusza rozbudowa kompleksu przemysłowo-logistycznego CTPark. Kolejna inwestycja w Opolu

Kolejna hala dla ważnej firmy

W związku z rozwojem, firma UFI Filters powiększy swoją powierzchnię w Opolu o kolejne 6 000 mkw. Po zakończonej inwestycji będzie więc miała do dyspozycji łącznie 12 000 mkw.

Produkowane są tam filtry wykorzystywane we wszystkich markach samochodów osobowych i ciężarowych a nawet bolidach Formuły 1.

Budynek zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale 2024 roku. Jak wszystkie nowo budowane inwestycje CTP, będzie on przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych i wyposaży w system inteligentnego monitorowania zużycia mediów.