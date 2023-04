Poznajemy Senat RP. Michał Mucha z Kędzierzyna-Koźla pojedzie na finał konkursu do Warszawy Redakcja

Rozstrzygnięto etap okręgowy konkursu „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. Z ponad 100 uczniów, która przystąpiła do etapu szkolnego, do drugiego okręgowego etapu zakwalifikowało się już tylko 5 uczniów. Finał wojewódzki wyłonił zwycięzcę, który pojedziesz teraz do Warszawy.