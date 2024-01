Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024. Wiemy, które szkoły są najlepsze na Opolszczyźnie. Te licea i technika znalazły się najwyżej

Jaka jest recepta na taki sukces?

- Receptą jest bardzo dobra młodzież, która do nas przychodzi, zaangażowane grono nauczycieli i bardzo wysoki poziom nauczania matematyki. Nie bez znaczenia jest także to, ze nasi uczniowie wybierają bardzo dużo rozszerzeń. Matematyka, fizyka, język angielski - to jest taki standardowy zestaw. Na ten sukces składa się także oczywiście codzienna, ciężka praca – mówi Beata Peczeniuk, wicedyrektor Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.