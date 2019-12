Problemy w centrum Opola. Mieszkańcy skarżą się na pijaków i bałagan w podwórkach [ZDJĘCIA]

- W wyniku działań pięć osób zostało doprowadzonych do noclegowni, a 14 osób przewieziono do izby wytrzeźwień - informuje Arkadiusz Wiśniewski i dodaje, że służbom mundurowym wydano już dyspozycję, aby funkcjonariusze częściej patrolowali to miejsce.

Podwórze to kolejny teren w centrum Opola, w przypadku którego mieszkańcy skarżą się na osoby spożywające alkohol i pozostawiające po sobie bałagan. We wrześniu podobny problem sygnalizowano w przypadku pobliskiego pl. Daszyńskiego, na którym strażnicy miejscy interweniowali aż 160 razy.

Śmietnisko w miejscu kortów

- To, co dzieje się w rejonie kortów przy ul. Katowickiej w Opolu to jest dramat. Ktoś urządził sobie w ich okolicy regularny śmietnik! - alarmuje pani Elżbieta, opolanka. - I to wszystko na oczach dzieci z pobliskiego przedszkola. Gdzie są służby porządkowe w tym mieście? Jaki przykładem dajemy tym dzieciom? - pyta.

Na problem zdewastowanego kortu zwraca też uwagę radny Marek Kawa z PiS. W interpelacji wysłanej do ratusza wskazuje, że powstaje tam dzikie wysypisko i pyta o przyszłość tego miejsca.