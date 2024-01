Protesty w Opolu. Albo ruszy budowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego, albo mieszkańcy będą pikietować w stolicy regionu

Dorota Michniewicz-Rybarz ze Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy zauważa, że "połowę z tego problemu stanowią samochody ciężarowe, co generuje jeszcze większe zagrożenie". Nieustający hałas, smog i pękające budynki to codzienność mieszkańców, którzy z niecierpliwością oczekują na rozwiązanie.

Historia obwodnicy Dobrzenia Wielkiego jest pełna zwrotów akcji

Od tego czasu urząd marszałkowski nie porozumiał się jednak z urzędem miasta. Komplikacje biurokratyczne i brak współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi stanowią – jak określają to mieszańcy – przeszkodę nie do przeskoczenia. A rozbieżne interesy miasta Opola i zarządu dróg wojewódzkich utrudniają postęp w sprawie obwodnicy.

Warto zaznaczyć, że w 2017 roku oddano do użytku pięciokilometrowy odcinek obwodnicy Czarnowąsów, jednak mieszkańcy od tego czasu apelują do lokalnych władz, aby wydłużyć ją o Borki, Dobrzeń Mały i Duży, tak aby obwodnica kończyła się przed miejscowością Kup.

Mieszkańcy nie wykluczają blokowania dróg w Opolu

Ta niespójność decyzyjna prowadzi do patowej sytuacji, w której każda ze stron wydaje się unikać odpowiedzialności. Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego, reprezentowani przez Społeczny Komitet, nie ustają jednak w swoich staraniach.

- Jesteśmy zdeterminowani do zaostrzenia naszych działań - stwierdza Michniewicz-Rybarz, wskazując na gotowość do protestów i bardziej zdecydowanych form działania.

W obliczu opieszałości władz i biurokratycznych przeszkód, społeczność lokalna jest coraz bardziej sfrustrowana i niezadowolona. Mieszkańcy mówią wprost, że jeśli nadal będą ignorowani przez przedstawicieli władzy i „traktowani jak obywatele drugiej kategorii”, to wśród planowanych akcji protestacyjnych brane są pod uwagę m.in. blokady dróg w Opolu czy przy wjeździe do elektrowni – podobne do tych, które odbywały się podczas powiększenia Opola siedem lat temu.